Amokrane Mohamed-Chérif est un jeune Algérien content

Son nom est Amokrane Mohamed-Chérif. Il est auteur et enseignant et stratège en communication. Ce jeune enseignant vient d'avoir une consécration à l'international. Il est en effet le premier Algérien a être publié dans le prestigieux Magazine de la communication de crise, édité par l'Observatoire international des crises (OIC), un baromètre mondial en la matière. Dans une nouvelle contribution où il a apporté un nouveau regard théorique sur la discipline de la communication de crise, toujours publiée par le même organisme mondial. Il s'agit d'une nouvelle approche baptisée le «logiquement crédible» et qui s'applique à différentes stratégies de communication de crise existantes.