L'autoroute Est-Ouest sera "encore" achevée début 2019...

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a promis jeudi, à El Tarf, que le tronçon de l'autoroute Est-Ouest, sur 84 km, dont le coup d'envoi a été donné depuis la commune de Dréan, sera livré «au début de l'année 2019». A l'arrêt depuis 2012, suite à l'effondrement du tunnel de Djebel Ouahch, l'autoroute n'a pas évolué d'un iota à ce jour, alors que l'entreprise japonaise Cojaal est partie en 2015, avec ses indemnités requises. Le chantier, confié cette fois à une entreprise chinoise, s'étend de la commune de Dréan à la frontière algéro-tunisienne et nécessite un investissement public de 84 milliards de dinars. L'exigence d'un respect strict de l'environnement dans une région aussi sensible que celle d'El Kala, avec ses lacs, sa faune et sa flore, sera respectée, assure-t-on. Rappelons que les deux prédécesseurs de Zaalane avaient promis tour à tour la livraison de ce tronçon fin 2015 puis fin 2016, mais mieux vaut tard que jamais! Le minuscule tronçon de Lakhdaria est là pour en témoigner!