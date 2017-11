Le vote électronique n'aura pas lieu avant 2022

Le vote électronique sera possible durant les prochaines élections législatives et locales de 2022, mais pas pour la présidentielle de 2019. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur qui a en outre précisé que, pour l'élection locale de ce jeudi, trois bureaux seront ouverts à Alger pour le lancement expérimental de ce mode de vote. Les raisons du report de ce nouveau mode de vote, susceptible d'encourager plus d'électeurs à accomplir ce droit et devoir, ont trait au retard dans la généralisation de l'utilisation de la carte d'identité biométrique dont seuls 11 millions d'Algériens sont actuellement pourvus. Or, on compte 22 878 056 électeurs après la révision annuelle des listes électorales du 31 octobre dernier, chiffre qui ne sera définitif qu'après la consolidations de ces statistiques commune par commune. Quant à la lutte contre la corruption au sein des collectivités locales, on apprend que plus de 500 élus font l'objet de poursuites judiciaires, actuellement.