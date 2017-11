Manger des noix ou des cacahuètes protège des AVC

Des personnes consommant régulièrement une variété de fruits à coque comme des noix paraissent avoir moins de risque de maladies cardiovasculaires comparativement à celles en mangeant rarement ou jamais, selon une étude publiée dans une revue américaine spécialisée. Même des cacahuètes, qui sont des arachides, procurent des bienfaits pour les artères et le coeur, démontre l'étude. Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux, le mode de vie et les habitudes alimentaires de plus de 210 000 employés de services de santé. Pendant une période de suivi de plus de 20 ans, 14 136 de ces personnes ont développé une pathologie cardiovasculaire, dont 8 390 une maladie coronaire et 5 910 ont eu un accident vasculaire cérébral (AVC). Comparativement aux participants de l'étude mangeant rarement ou jamais des fruits à coque, ceux qui en consommaient une portion de 28 grammes au moins cinq fois par semaine couraient 14% moins de risque de pathologie cardiovasculaire et avaient 20% moins de chance de développer une maladie coronaire, conclut l'étude.