"Winrac": l'application algérienne qui vous mène à l'adresse exacte en un seul clic

Désormais vous ne pouvez plus dire, pour justifier votre retard à un rendez-vous: «J'ai tourné en rond avant de trouver l'endroit.» L'application «Winrac» s'occupe de vous orienter jusqu'à votre destination. Mode d'emploi. N'avez-vous jamais eu du mal à indiquer à un ami le lieu exact d'un rendez-vous ou à un client où se trouve le siège d'une entreprise? Désormais, il n'est plus question d'orienter la personne par un appel téléphonique interminable parce que la solution est là. Il s'agit de l'application «Winrac» («Où êtes vous», en dialecte algérien) conçue par des jeunes Algériens de la start-up Labfender dont la caractéristique est de générer des itinéraires en un seul clic, sans aucun besoin pour l'utilisateur de connaître les noms des rues. Une fois téléchargée sur Google Play (pour les smartphones et tablettes androïd), l'application de Winrac, fonctionne impérativement lorsque la localisation est activée. L'utilisateur doit par la suite choisir un «mode d'envoi».