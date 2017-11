L'automobile en force à la prochaine foire de la production nationale

La 26e Foire de la production algérienne, qu'organisera la Safex, du 21 au 27 décembre prochain, verra la participation de tous les producteurs nationaux, notamment ceux du secteur de l'industrie automobile. Le visiteur découvrira ainsi les modèles assemblés localement, à savoir ceux de Sovac Production (Volkswagen, Seat et Skoda), Tahkout Manufacturing Company (Hyundai), Gloviz (KIA), GMIA (Hyundai trucks & bus) et Renault & Dacia en plus de ceux du ministère de la Défense nationale (AMS-MB) Mercedes-Benz.

Avec l'annulation du fameux Salon de l'auto, les constructeurs qui sentent déjà venir la concurrence, se sont donc logiquement rabattus sur la foire de la production nationale.