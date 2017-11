Le présent de Tillerson à Haddad

Le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, s'est vu offrir un exemplaire du Traité de paix et d'amitié conclu entre l'Algérie et les Etats-Unis à la date du 5 septembre1795. Celui-ci a été remis par les mains du ministre des Affaires étrangères américain, Rik Tillerson, en marge d'une rencontre portant sur le commerce, la sécurité et la gouvernance en Afrique tenue par les deux parties à Washington. Selon un communiqué du FCE, l'homme politique américain a souligné à cette occasion que le but de ce cadeau purement symbolique amène à nous rappeler de l'histoire des profondes relations qu'entretiennent nos deux pays. Aussi, parce que cela le renvoie au jour où l'indépendance des USA fut décrétée, ajoutant au passage que ces relations seront renforcées davantage dans le futur.