Remodeler la baie d'Alger, le projet fou de deux architectes

Dans le but de réduire le décongestionnement de la circulation que connaît la capitale Alger depuis maintenant plusieurs années, deux architectes algérois ont conçu un projet original pour pallier ce problème d'encombrements quotidiens qui ne facilitent pas la vie des citoyens. Le couple d'architectes Sihem et Nacim Baghli ont eu l'idée d'un projet d'un pont qu'ils ont appelé «Djisr El Djazair» ou le Pont d'Alger, qui va relier les deux extrémités de la baie d'Alger dans une durée minimum de 15mn. «Djisr El Djazair», s'il venait à être réalisé, est un pont à trois bras, agrémenté de trois haltes qui sont trois îles artificielles, une grande île au milieu et deux petites îles qui seront des lieux de promenade, mais également des stations de métro et tramway. Il aura trois points d'entrée sur terre: El Marsa (Tamenfoust), El Kettani (Bab el Oued) et le jardin d'Essai. Ils comptent ainsi, relier Bab el Oued à Aïn Taya en 15 mn.