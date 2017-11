Djamel Allam, un parcours, un talent

L'Office national des droits d'auteur et droits voisins, organise un grand spectacle au théâtre régional de Béjaïa samedi 25 novembre à 18h00 en hommage à l'artiste Djamel Allam. Pour cette occasion la ville de Yemma Gouraya accueillera une pléiade d'artistes et d'auteurs de tous horizons venus rendre hommage à l'auteur de Djawhara Cet évènement entre dans le cadre de la série d'hommages rendus par l'Onda aux doyens de la musique algérienne, en reconnaissance de leur mérite et leur apport. De nombreux artistes de la région animeront ce spectacle, notamment Boudjemaâ Agraw, Brahim Tayeb, Hafid Djemai, Mounia Aït Meddour etc... Cet évènement verra la sortie d'un coffret d'anthologie comprenant l'intégralité du répertoire musical de Djamel Allam.

La famille de la presse est cordialement invitée à couvrir cet important évènement artistique.