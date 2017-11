Effondrement des escaliers d'un immeuble construit en....1989

Les escaliers d'un immeuble, à la cité Sidi Salem, dans la commune d'El Bouni (Annaba), se sont effondrés et ses occupants, 10 familles, refusent de quitter leurs logements malgré le danger qui les guette. Cependant, l'information réelle est celle de savoir que la construction de l'immeuble en question remonte à.... 1989!

Celui-ci n'a pas encore 30 ans d'ancienneté. C'est plus qu'insignifiant dans la vie d'un immeuble, surtout si on rappelle que les constructions datant de l'époque coloniale ou même de l'époque ottomane demeurent fièrement debout. Ce sont là des joyaux architecturaux témoins du passé glorieux d'Alger à l'exemple de Dar El Soltan ou encore de Dar Hassan Pacha.