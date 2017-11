Elections locales: la Protection civile se mobilise



Un dispositif spécial sera mis en place par les services techniques de prévention de la Protection civile pour sécuriser les 12 427 centres de vote, en prévision des élections locales prévues demain. Ce dispositif est composé de 26 569 agents, tous grades confondus, et doté de tous les moyens d'intervention nécessaires, soit 841 ambulances et 810 camions d'incendie, afin d'assurer la sécurité des électeurs. Il prendra en charge l'ensemble des préoccupations des électeurs au niveau des centres de vote, parallèlement à un dispositif spécial prévu dans ce cadre pour accompagner les bureaux de vote mobiles répartis à travers le territoire national. Ce dispositif peut être renforcé par des moyens humains et matériels supplémentaires à partir des unités opérationnelles de secteurs, en cas de nécessité.