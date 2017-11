La médecine traditionnelle chinoise revient

L'Algérie et la Chine ont émis leur souhait d'élargir leur coopération au domaine médical. Lors des discussions entre le ministre algérien de la Santé, le professeur Mokhtar Hazbellaoui et l'ambassadeur de Chine en Algérie, Yang Guangyu, les deux responsables ont retenu «le principe d'élargir la coopération (médicale) au partenariat industriel pharmaceutique et à la coopération technique dans le domaine des soins de très haut niveau, notamment les sur-spécialités pédiatriques». Le ministère de la Santé a rappelé la récente signature de deux protocoles renforçant la coopération en matière de gynécologie obstétrique et de médecine traditionnelle chinoise. Evoquant l'histoire de la coopération médicale entre Alger et Beijing, les deux hommes ont remonté jusqu'à l'indépendance de l'Algérie.