Le Congrès de néphrologie les 25 et 26 novembre à Alger

Organisé par la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation (Sandt), sous le haut patronage du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le 24ème Congrès national de néphrologie se tiendra les 25 et 26 novembre 2017 au CIC Abdelatif-Rahal à Alger. «La néphrologie pédiatrique et la transplantation pédiatrique et adulte, néphrologie pédiatrique, la transplantation pédiatrique et adulte, l'auto-immunité en néphrologie, l'exploration rénale fonctionnelle et l'hypertension artérielle ainsi que des communications libres, sont les thèmes retenus lors de ce congrès. Présent à ce congrès scientifique, le ministre de la Santé, Mokhtar Hazbellaoui, saisira l'occasion de cette rencontre scientifique pour lancer le Registre national des dialysés lors de la séance d'inauguration qui aura lieu le samedi 25 novembre à 16h.