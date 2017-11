Un Algérien ayant piraté 1 700 comptes Facebook arrêté

Un hacker ayant piraté au moins 1 700 comptes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, a été arrêté par les services de la sûreté d'Alger. Le mis en cause, un jeune homme de 26 ans, originaire de la wilaya de Ouargla et répondant aux initiales Ch.N, exerçait du chantage sur ses victimes, des femmes en majorité, en menaçant de rendre publiques leurs discussions et leurs photos. Parmi ces dernières, des animatrices connues dans les chaînes de télévision privées algériennes et d'autres célébrités. En outre, le hacker louait ses services contre de l'argent. Il a été entre autres sollicité pour pirater les comptes Facebook de plusieurs footballeurs, dont Kenniche Ryad, Farid Mellal et Khaled Lebal. Le mis en cause exigeait des photos indécentes de ses victimes et les faisait chanter pour leur extorquer de l'argent.