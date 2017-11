La crypto-monnaie prend son envol en Algérie

Ils seraient environ 60 000 Algériens à utiliser aujourd'hui la crypto-monnaie. La Blockchain et la crypto-monnaie sont donc en train de prendre de plus en plus d'importance en Algérie même si les acteurs se posent déjà des questions sur les perspectives réelles de ce secteur. Bien qu'elle ne soit pas encore visible, la crypto-monnaie effectue des pas de géant en Algérie. C'est ce qu'on a conclu lors de la Matinale du Care (Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise) qui s'est tenue mardi dernier à Alger sous le thème de «l'apport de la blockchain et de la crypto-monnaie à l'économie numérique en Algérie». «Il y a plus de 300 000 transactions qui se font par jour en Algérie, ce qui représente environ 60 000 utilisateurs. Il ne faut donc pas interdire la crypto-monnaie. Au contraire, il faut en créer une qui soit nationale pour permettre à l'Algérie de passer d'une économie basée sur le cash à une économie numérisée».