Les 3 km de Djebahia affectent toujours l'autoroute Est-Ouest

L'autoroute Est-Ouest, ce chantier qui n'en finit jamais, va bénéficier d'une nouvelle transfusion financière, pour le seul tronçon entre Bouira et Lakhdaria, de 13,5 milliards de DA, soit la bagatelle de 130 millions de dollars. Ce tronçon qui subit des travaux depuis plusieurs années déjà et qui a engendré une série d'accidents plus ou moins graves à cause de l'affaissement répété de la chaussée sur plusieurs endroits est long de 33 km. Les responsables du secteur ont annoncé dernièrement que les travaux sont «presque» terminés car il reste toujours ce fameux linéaire de 3 km dont la dégradation est préoccupante, au niveau de la descente de Djebahia à l'ouest de Bouira. Autre souci qui attend toujours d'être réglé, la gestion du trafic des poids lourds qui constituent environ 30% des 45 000 véhicules empruntant quotidiennement cet axe et dont la surcharge souvent dénoncée ainsi que l'excès de vitesse échappent toujours à la vigilance des services de sécurité, faute de moyens adéquats.