Les transporteurs envisagent une augmentation des tarifs de 100%

L'année 2018 sera celle du relèvement des prix des carburants à la pompe. Ainsi, le nouveau tarif, en 2018, sera augmenté de 14 dinars le litre pour l'essence super et sans plomb, de 13 dinars le litre pour l'essence normale et de 4 dinars le litre pour le gasoil. Les nouveaux prix seront donc de 38,64 dinars pour l'essence normale (contre 32,69 dinars en 2017), de 41,67 dinars pour l'essence super (contre 35,72 dinars en 2017), de 41,28 dinars pour l'essence sans plomb (contre 35,33 dinars en 2017) et de 22,8 dinars pour le gasoil (contre 20,42 dinars en 2017). Ces prix ont été établis sans tenir compte des révisions éventuelles des marges par décision de l'Agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures (ARH). Anticipant ces augmentations, les transporteurs privés annoncent déjà la couleur et indiquent qu'ils vont revoir à la hausse leurs tarifs. L'annonce a été faite dimanche dernier par le président de l'Organisation nationale des transporteurs algériens (Onta), au siège de son association.