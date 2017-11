Tecent double Facebook et talonne Microsoft et Google

Le chinois Tencent a vu mardi sa valorisation atteindre un record et détrôner l'américain Facebook, intégrant le top 5 des plus gros groupes mondiaux: avec Baidu et Alibaba, il incarne l'essor des mastodontes technologiques du pays face à la Silicon Valley. Opérateur de jeux vidéos et de la très populaire messagerie WeChat, omniprésente en Chine, Tencent se hisse au niveau de ses rivaux californiens: il est devenu le premier groupe asiatique valorisé à plus de 500 milliards de dollars. Son titre à la Bourse de Hong Kong s'est envolé de 130% cette année. Et la publication la semaine dernière de robustes résultats trimestriels, où il dévoilait la plus forte croissance de ses revenus depuis sept ans, a poussé l'action à de nouveaux sommets, au-delà de 400 dollars hongkongais. Résultat: la valorisation de Tencent atteignait mardi après clôture du marché, l'équivalent de 523 milliards de dollars américains, dépassant donc d'un cheveu les 519 milliards de dollars de Facebook. Ce qui lui permet d'intégrer le classement des cinq plus grosses valeurs boursières du globe, derrière les américains Amazon, Microsoft et Alphabet-Google, loin derrière le numéro Un Apple.