Toutes les communes du pays auront leur guichet électronique en mars 2018

«Le guichet électronique, opérationnel dans trois communes pilotes, à savoir Alger-Centre, Dar El Beïda et Baba Hassen, sera élargi, avant la fin de l'année en cours, à toutes les communes de la wilaya d'Alger avant sa généralisation à l'ensemble des communes du pays, au cours du 1er trimestre de l'année 2018», a indiqué le ministre de l'Intérieur Nour-Eddine Bedoui à la faveur d'une visite à la direction générale de la modernisation des documents et des archives pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet «e-commune: zéro papier». Selon lui, la mairie du futur, fondée sur l'utilisation des TIC, permettra «outre, la suppression de tout ce qui est papier, l'éradication de la bureaucratie et du népotisme et tous les fléaux dont souffrait le citoyen», ajoutant qu'avec le guichet électronique, le citoyen n'aura plus besoin de fournir un dossier pour obtenir le passeport ou la pièce d'identité biométriques.