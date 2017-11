1500 harraga secourus, 3 cadavres repêchés à Mostaganem

Pas moins de trois cadavres de «harraga», non encore identifiés, ont été retrouvés ces derniers jours par des pêcheurs au large des plages de Mostaganem, point de départ de nombreux candidats à l'émigration clandestine ces dernières semaines. Par ailleurs, pas moins de 1500 migrants ont été secourus en trois jours au cours d'une quinzaine d'opérations qui se sont déroulées dans les eaux internationales, au large de la Libye. Au cours d'une de ces opérations de sauvetage, une femme a été retrouvée morte sur une embarcation en détresse, à l'est de la Libye. La victime a été découverte dans un canot pneumatique à bord duquel se trouvaient 108 passagers, dont 16 femmes et 34 mineurs, majoritairement érythréens, secourus par le navire Aquarius affrété par SOS Méditerranée. Des passagers du canot ont expliqué au personnel médical de MSF présent à bord de l'Aquarius que la victime était décédée juste avant le départ des côtes libyennes des suites d'un accouchement. La jeune femme avait donné naissance quelques jours plus tôt à un enfant mort-né, selon ces témoins.