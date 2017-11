Visas Schenguen: les Italiens offrent des "facilités pour les Algériens"

L'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pascal Ferrera, a assuré que la «plupart des demandes de visas pour l'Italie sont acceptées» en précisant que son pays reste le seul membre de la zone Schenguen à avoir mis à la disposition des citoyens algériens un guichet de collecte des demandes de visas au sud de l'Algérie ouvert dans la wilaya d'Adrar située à 1400 km au sud-ouest d'Alger, en parallèle avec un autre dans la wilaya de Constantine. Dans des déclarations faites à la presse, l'ambassadeur a précisé que sa représentation diplomatique «essaye de faciliter la mobilité humaine entre l'Italie et l'Algérie». Selon Pascale Ferrera, le nombre de demandes de visas pour l'Italie s'élève à environ 30.000 demandes par an, dont la plupart des visas sont accordés. «Ce n'est pas encore la fin de l'année, mais nous sommes entre 25.000 et 30.000 demandes et la plupart de demandes sont acceptées», a-t-il déclaré.