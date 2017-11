L'initiative très écologique de la direction de l'éducation à Oran

Un programme pour l'organisation de visites pédagogiques au niveau du centre de tri sélectif de haï Medina J'dida au profit des écoliers des trois paliers est en cours d'élaboration entre l'Epic de gestion des CET d'Oran et la direction locale de l'éducation, apprend-on des initiateurs du projet. Il s'agit d'actions de sensibilisation sur la valorisation des déchets, qui visent à inculquer la culture du tri sélectif aux jeunes enfants. L'Epic CET d'Oran a une expérience dans le domaine de la sensibilisation dans les écoles, notamment avec son programme de tri sélectif au niveau d'une cinquantaine d'écoles à Oran, Es Sénia, Bir El Djir et El Kerma. La sensibilisation doit toucher les enfants dès le plus jeune âge pour espérer des résultats à moyen et long terme, estime-t-elle, faisant savoir que le wali d'Oran a instruit l'Epic d'oeuvrer pour la généralisation du tri sélectif au niveau de toutes les écoles d'Oran et multiplier les visites pédagogiques dans le centre de tri de Medina J'dida et celui de Hassi Bounif.