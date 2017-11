La voie du tramway squattée à Hussein Dey

En dépit du danger que pourraient engendrer leurs comportements, de nombreux conducteurs continuent à garer leurs véhicules à proximité de la voie du tramway à Alger. Fuyant pour la plupart les parkings payants, ces conducteurs ignorent que cette «marge» est conçue et pensée pour permettre aux piétons d'échapper au tramway au moment de son passage. Constatant cette défaillance, de nombreux habitants de la rue Tripoli, à Hussein Dey, appellent les autorités à réagir et empêcher de tels comportements périlleux à plus d'un titre. Selon ces habitants, la localité de Hussein Dey, est l'une des communes les mieux loties en termes d'existence de parkings-automobiles.