Le Prix national des médias pour les enfants 2017 lancé

L'Unicef et ses partenaires à travers le monde proposent comme thème «Les enfants prennent le relais» pour marquer la célébration de la Convention des droits de l'enfant. Ainsi et selon une information donnée par un site électronique (livenewsalgérie), les différents acteurs sont invités à permettre aux enfants de prendre le relais et aborder les questions qui les concernent, notamment les enfants les plus vulnérables. En Algérie, le concours national des médias pour les enfants 2017, invite les participants, dont les organes de presse, à permettre à des enfants, adolescents, filles et garçons de prendre le relais dans la réalisation de reportages, la rédaction d'articles ou d'éditoriaux et la production de vidéos à diffuser à travers les réseaux sociaux autour des droits des enfants et des enfants les plus vulnérables.