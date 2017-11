Les nouvelles stations du métro d'Alger dans les rames

Dans les rames du métro d'Alger, les panneaux indiquant l'itinéraire suivi avec en sus les noms de chacune des stations, ont été enrichis par l'inscription d'un côté de la bifurcation à partir de la station Haï Badr vers Aïn Naâdja et de l'autre l'extension qui mène vers la station de la place des Martyrs. Mais toujours est-il que sur ce nouveau tracé, il n'est pas fait référence de la station entre d'une part Tafoura et place des Martyrs et d'autre part entre Haï Badr et Aïn Naâdja. Les usagers sont impatients d'en connaître le motif. Toutefois, ce nouvel affichage est une preuve que la mise en exploitation de l'extension vers Aïn Naâdja et celle vers la place des Martyrs est pour bientôt.