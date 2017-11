Dans la Cédéao, le Maroc devra abandonner le dirham

L'intégration du Maroc au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pourrait signifier la fin pure et simple du dirham, a déclaré Marcel de Souza, président de la Cedeao, à l'agence russe Sputnik. Le Maroc serait, affirme-t-il, prêt à abandonner sa monnaie nationale, c'est-à-dire le dirham, pour une monnaie unique ouest-africaine dès sa mise en place, théoriquement à partir de 2020. «Aujourd'hui, nous voulons aller vers la monnaie unique (...) avec une banque centrale unique pour l'ensemble des 15 pays. Et si on s'élargit à d'autres pays, tous les pays qui vont adhérer vont utiliser cette monnaie unique. C'est ce qui va favoriser les échanges et les moyens de paiement», a-t-il ajouté. L'adhésion définitive du Maroc à la Cédéao sera actée en décembre prochain, à Lomé, au Togo. De Souza souligne que l'adhésion à la Cédéao suppose «une circulation des personnes, des investissements réciproques ainsi que l'unification de la monnaie et des règles tarifaires».