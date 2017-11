Parlons cinéma

Dans le registre des hommes publics pro Israël, le scientologue Tom Cruise ravit la palme du discrédit. A son sens, les Arabes «sont la source du terrorisme et n'épargnent personne». Il souhaite qu'Israël «les extermine tous». Keanu Reeves partage ce voeu: «Si les Arabes étaient vraiment forts, ils auraient détruit le monde». Comme Tom Cruise, il pense «qu'il faut les éliminer».Autres acteurs éradicateurs, Richard Gere soutient que les Arabes «sont un fardeau pour le monde et doivent être exterminés!». Harrison Ford ne fait pas exception: «Les Arabes sont plus vils que les animaux.» A l'opposé, Mel Gibson, bête noire des sionistes, dit qu' ils «sont la source de la destruction» et Al-Pacino confirme: «Si tu vois l'histoire d'Israël, tu sauras qui est terroriste!». Antony Hopkins exprime sa honte. Israël, c'est «la destruction et la guerre, et nous, Américains, sommes derrière cette guerre». «J'ai honte d'être Américain.» Pour Dustin Hoffmann, «l'humanité a cessé d'exister à la naissance d'Israël», et George Clooney, qui n'a jamais caché son aversion pour Bush, supporter assidu de Obama, il croit que «Bush, Sharon, Blair et Rice sont des noms que l'Histoire maudira». Enfin, Angelina Jolie, épouse de Brad Pitt, a toujours pris la défense des opprimés. «Les Arabes et les musulmans ne sont pas des terroristes. Le monde doit s'unir contre Israël», répète-t-elle.