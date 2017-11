Stevan Labudovic, caméraman serbe des maquis de la Révolution n'est plus

Stevan Labudovic, photographe serbe et caméraman des maquis de la Révolution algérienne, est décédé ce samedi 25 novembre 2017 à l'âge de 91 ans à Belgrade, a annoncé le quotidien serbe Novosti. Il est l'auteur de plusieurs reportages et photographies sur la guerre de Libération nationale. Il a été décoré de la médaille du Mérite en 2012 par le président Bouteflika, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance. En 2014, il a reçu le Prix d'honneur lors du 5e Festival du film engagé d'Alger. Ce doyen de la cinématographie yougoslave est né en 1926 au Monténégro. Photographe depuis ses 10 ans, puis directeur de photographie jusqu'à sa retraite, il était diplômé d'une école de cinéma de la ville de Smederevska Palanka, au centre-nord de la Serbie., Durant sa carrière, Stevan Labudovic a photographié et filmé plusieurs personnalités célèbres et des événements dans l'ex-Yougoslavie. Il avait également couvert la conférence du Mouvement des pays non-alignés et accompagné le président Josip Broz Tito dans plusieurs de ses tournées officielles.