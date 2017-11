Un fichier national pour les insuffisants rénaux

Le professeur Mustapha Hamouche, président de l'Association algérienne de l'insuffisance rénale, a annoncé le lancement d'un fichier national pour la prise en charge de cette pathologie et la poursuite de la greffe rénale, notamment les reins prélevés à partir des personnes décédées. En marge du 24e Séminaire national sur l'insuffisance rénale et la greffe rénale, il a indiqué que la situation de cette pathologie en Algérie n'est plus fatale d'autant que les malades sont pris en charge au niveau du territoire national «aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif dans tous les établissements publics et privés», ajoutant que le lancement de ce fichier va permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives pour une bonne prise en charge de cette maladie. A travers ce fichier, le ministère de la Santé vise à recenser le nombre d'insuffisants rénaux, définir les tranches d'âge des personnes qui subissent une hémodialyse au niveau de toutes les régions du pays et déterminer les coûts induits par la prise en charge de cette maladie ce qui aidera les décideurs à améliorer le traitement et à faciliter la greffe.