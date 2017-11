L'Algérie a déboursé 100 milliards de centimes pour rapatrier les migrants

Lors d'un colloque qui s'est tenu hier, à la faculté des sciences de l'information et de la communication (Itfc), la présidente du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar, a révélé que le gouvernement algérien a dépensé plus de 100 milliards de centimes pour rapatrier les migrants subsahariens. Elle a indiqué que plus de 13.000 migrants ont été rapatriés durant les trois dernières années et que cette opération a été motivée par la volonté du gouvernement de les protéger des actes abjects et des pratiques criminelles. La présidente du Cndh a vanté les mérites du gouvernement qui a pris en charge, selon elle, les soins médicaux de 37% des immigrés subsahariens, victimes des pratiques des réseaux criminels très actifs au niveau des frontières algériennes.