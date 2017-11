Lancement d'une radio "Info-trafic" sur l'autoroute Est-Ouest

Le protocole d'accord entre la Télédiffusion d'Algérie (TDA) et l'Algérienne des autoroutes (ADA) sera signé aujourd'hui, selon le site Alg 24 qui cite le ministère de la Communication. La radio sera diffusée en mode «fréquence Modulation-FM», a précisé la même source. «Le protocole d'accord, qui sera concrétisé sous les auspices des ministères de la Communication et des Travaux publics et des Transports, sera signé en présence des premiers responsables de ces deux départements ministériels, dans la matinée de ce mardi 28 novembre 2017, (aujourd'hui, ndlr) au Palais des expositions des Pins maritimes». Cet accord sera ainsi signé en marge de la cérémonie d'inauguration de la 15e édition du Salon international des travaux publics - SiTP'2017.