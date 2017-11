Le "paradis du surcongelé" en début d'année 2018 à Corso

Pour le début de l'année 2018, l'entreprise Inalca Algérie a annoncé, par la voix de son gérant, l'italien Gianluca Cuarischi, la mise en service programmée du «paradis du surcongelé», le premier espace commercial en Algérie dédié aux produits surgelés et congelés (viandes, poissons, légumes et fruits) locaux et d'importation, dont l'aménagement est en cours au niveau du siège principal de l'entreprise Inalca, sis à Corso. Il a également annoncé, la mise en service mi-avril 2018 de la première usine algérienne spécialisée dans la découpe et le conditionnement des viandes bovines. Cette future usine renfermera de grandes salles destinées à la découpe et au conditionnement des viandes bovines, conformément aux critères sanitaires internationaux en vigueur, a assuré le gérant de cette entreprise mixte créée en 2002, en partenariat avec un des leaders européens en matière de conditionnement de viandes, produits alimentaires et légumes, dont le siège est en Italie.