Le Monde "démonte" la rumeur sur l'"apartheid" en Algérie

Une rumeur propagée par certains sites affirme que les personnes de couleur n'ont pas le droit de prendre les transports en commun en Algérie. Cette rumeur lancée par des cercles, visiblement très mal intentionnés, se font reprendre un peu trop facilement histoire de faire le «buzz». Parmi ces cercles, on reconnaît facilement des organes de presse marocains, spécialisés dans le dénigrement de l'Algérie. Cela étant dit, le quotidien français Le Monde s'est intéressé à cette rumeur et la fait passer par le test du Decodex, un outil technologique destiné à repérer les fausses informations. Ainsi, selon le journal, il n'y a aucun fondement à la rumeur attestant une ségrégation, dont seraient victimes les Subsahariens dans les transports algériens. «Non, l'Algérie n'a pas interdit aux Noirs l'accès aux bus et aux taxis», rapporte un article du journal Le Monde.