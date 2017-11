Les Chinois veulent fabriquer des voitures "made in bladi"

Plusieurs entreprises chinoises activant dans divers secteurs, notamment l'industrie automobile et des technologies de l'information et de la communication, ont exprimé leurs souhaits d'investir en Algérie, a déclaré samedi dernier à Pékin l'ambassadeur d'Algérie en Chine, Ahcène Boukhelfa. «De nombreuses entreprises chinoises activant dans divers domaines économiques ont exprimé l'intérêt d'investir en Algérie à travers des projets de réalisation de capacités de production, notamment dans l'industrie automobile, la fabrication de véhicules légers et lourds ainsi que des bus», a indiqué Boukhelfa à une délégation de la presse nationale en visite en Chine dans le cadre d'un accord de partenariat entre Algérie télécom et l'entreprise chinoise spécialisée dans les télécom Huawei. Le diplomate algérien a relevé, dans ce contexte, que plus de 1 000 entreprises chinoises sont déjà installées en Algérie.