Béchar veut classer le Mawlid Ennabaoui de Béni-Abbès

Le classement au registre du patrimoine national immatériel de la fête traditionnelle du Mawlid Ennabaoui (naissance du prophète Mohammed Qsssl) de Béni-Abbès (Béchar) est nécessaire pour la pérennisation de cette tradition religieuse et culturelle à laquelle prennent part annuellement des milliers de fidèles de différentes régions du pays, estiment des associations locales. Sa classification au registre du patrimoine national culturel et religieux est un moyen de donner un nouvel élan à cette tradition dont l'organisation et le déroulement sont assurés par les habitants de Béni-Abbès, et profitera aussi à la promotion du secteur du tourisme dont elle constitue actuellement l'un des produits-phares, explique-t-on.