Les ascenseurs d'Alger enfin réparés!

Au cours de plusieurs opérations de rénovation et de réaménagement dans la wilaya d'Alger, touchant 1622 vieilles bâtisses de la période coloniale et celles des années 70, la réparation des ascenseurs de plus de 780 ascenseurs en panne a été effectuée. Alors que 280 autres, également pris en charge, sont en cours de réparation.

Ces opérations de rénovation ont également permis le retrait des paraboles individuelles et le déplacement des climatiseurs des façades. Des paraboles collectives ont été installées au niveau des immeubles. C'est dans le cadre du Plan stratégique pour le réaménagement et la modernisation de la wilaya d'Alger, que les travaux de restauration ont été lancés visant principalement l'embellissement de la capitale.