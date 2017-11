Samsung révolutionne les batteries de smartphones

La société sud-coréenne Samsung Electronics a annoncé avoir mis au point une nouvelle technologie de batterie à base de graphène permettant une nette augmentation de la capacité et des performances. La nouvelle technologie à graphène permet, notamment une capacité supérieure de 45% par rapport aux modèles actuellement sur le marché et accélère le processus de charge de plus de cinq fois les normes existantes, indique Samsung Advanced Institute of Technology dans un communiqué diffusé, hier. Le graphène est une forme de carbone considérée comme un matériau idéal pour les batteries, car il se caractérise par une conductivité électrique 140 fois plus rapide que le silicium, comme il peut également maintenir la stabilité jusqu'à 60 degrés Celsius.