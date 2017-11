TSA de nouveau accessible sur les réseaux d'Algérie télécom et de Mobilis

Le site Tout sur l'Algérie (TSA) est de nouveau accessible sur les réseaux Internet publics d'Algérie télécom et de Mobilis. Bloqué depuis le 5 octobre dernier, l'accès au site a été rétabli avant-hier vers 14 heures, selon un communiqué publié par TSA. «Le blocage de TSA a donné lieu à une mobilisation et une solidarité sans précédent des éditeurs de la presse électronique.

Nous tenons à les remercier. Nous continuerons avec eux le combat autour de nos principales revendications, notamment un statut pour la presse électronique» précise le communiqué avant de conclure «nous remercions également nos lecteurs qui sont restés majoritairement fidèles à TSA, malgré les difficultés d'accès au site sur les réseaux Internet publics».

Il y a lieu de rappeler que les responsables du site TSA avaient accusé les pouvoirs publics d'être à l'origine du blocage qualifiant cette situation de «censure».

Les représentants du gouvernement ont cependant toujours nié avoir eu recours à une quelconque mesure de censure à l'encontre de TSA. Plus de 20 éditeurs de la presse électronique ont exprimé leur solidarité dénonçant une «atteinte aux libertés d'expression» et ont décidé, après plusieurs réunions, de créer un syndicat.