Comment éviter le cancer

Plus de 40% des cas de cancer sont liés à des habitudes néfastes et au mode de vie que nous adoptons et donc pourraient être évités, indique une recherche réalisée par un groupe de médecins de l'American Cancer Society. Des spécialistes de la société américaine du cancer (American Cancer Society) affirment qu'environ 40% des cas de cancer pourraient être évités si l'on prêtait plus d'attention à son mode de vie. À l'issue d'une recherche, ils ont constaté que la plupart des cas de cancer étaient liés au tabagisme, qui représente environ 19% des cas de cancer et près de 29% des décès causés par le cancer. Ensuite, vient l'obésité, responsable de 7% des cas de cancer et de 6% des décès. Parmi les facteurs susceptibles de déclencher cette maladie figurent également la consommation d'alcool, les radiations ultraviolettes et un mode de vie sédentaire. Au cours de leur recherche, les scientifiques ont analysé le lien qui existait entre ces facteurs et 26 types de cancer. Cela leur a permis de constater que les cancers du poumon et du côlon figuraient parmi les cas les plus fréquents.