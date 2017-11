Le deuxième Forum algéro-français du numérique aura lieu le 4 décembre

Le deuxième forum algéro-français du numérique aura lieu le 4 décembre et verra la participation d'une délégation française composée de six entreprises spécialisées, a indiqué l'ambassade de France dans un communiqué. Le forum est le fruit d'un partenariat entre Business France et quatre associations algériennes. Les six entreprises françaises en question sont Beamap, CAP DC, HTS Experts Consulting, MMO, Progisys et Sofrecom. Ces entreprises présenteront durant le forum leur savoir-faire et leur expertise dans les domaines du Cloud Computing; de la conception et la réalisation de Datacenters; de l'audit, le conseil et la formation en cybersécurité et monétique; du conseil IT et l'ingénierie télécom; des solutions de gestion d'entreprise de type ERP et du marketing Digital. Quatre ateliers thématiques seront dans ce cadre organisés durant le forum à l'hôtel El Aurassi.