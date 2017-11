Un lutteur iranien perd volontairement pour ne pas rencontrer un Israélien

Le gouvernement iranien a rendu hommage lundi dernier à un lutteur s'étant résigné à perdre un match international pour ne pas rencontrer un concurrent israélien alors que la polémique sur ce combat allait bon train sur les réseaux sociaux. L'Iran ne reconnaît pas Israël, qu'il qualifie de «Grand Satan» au même titre que les États-Unis, et interdit à ses sportifs de disputer des compétitions contre des joueurs ou des équipes de l'État hébreu. Dans la ville polonaise de Bydgoszcz où se déroulait le Championnat du monde de lutte des moins de 23 ans, Alireza Karim Machiani se laisse battre facilement par son concurrent russe Alikhan Zabraïlov, alors qu'il menait la partie. Selon des images de la compétition disponibles sur Internet, le sportif iranien semble abandonner totalement le combat et se laisse dominer après qu'une voix hors champ lui crie en persan: «Tu dois perdre Alireza!» S'il a vu le podium lui échapper, Karim Machiani a reçu le soutien de son gouvernement et de la Fédération iranienne de lutte. «C'est la deuxième fois que tu t'élèves contre l'oppression du peuple palestinien», l'a salué celle-ci.