Grands tableaux pour la météo sur l'autoroute Est-Ouest

Dans le cadre du programme de transport II, un projet cofinancé avec l'UE, va permettre de conforter l'Office national de météorologie (ONM) dans sa modernisation, vu sa mission de fournir les données sur la météo exploitables par les différents acteurs concernés par le volet sécuritaire du transport. Grâce à cet appui, l'ONM a développé un nouveau produit autoroutier, en phase d'expérimentation, consistant, une fois opérationnel, en la visualisation des prévisions météorologiques dans des tableaux d'affichage électronique sur l'autoroute Est-Ouest. A travers ces tableaux d'affichage, l'ONM fournira aux transporteurs les prévisions relatives à plusieurs paramètres météorologiques (phénomènes météorologiques, pluie, neige, brouillard, niveau de vigilance...). Ce qui permettra aux automobilistes et transporteurs routiers (notamment de marchandises sur longue distance) de s'organiser en avance et d'éviter les désagréments et les dangers relatifs aux conditions météorologiques. En outre, ces données seront également disponibles sur le site Web de l'ONM jusqu'à 48 h à l'avance. D'autre part, l'ONM projette également d'instaurer le même système pour le transport ferroviaire.