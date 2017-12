Un concours de graffitis "street art"à Alger

A Alger, les artistes de rue seront à l'honneur du 9 au 13 décembre 2017. La Ligue d'activités des arts plastiques de la jeunesse sise à El Marsa, sur la côte est d'Alger, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger et l'office des jeunes de la même wilaya, organisent un concours de graffitis «street art». 30 jeunes venus des quatre coins du pays vont donner des couleurs aux murs de la capitale. Ces artistes pourront ainsi laisser exprimer librement leur savoir-faire.

La meilleure fresque sera même récompensée. Vous pouvez aller admirer ces artistes qui occuperont durant 5 jours la rue Hassiba-Ben Bouali (garage Etusa, ndlr) pour un spectacle des plus captivants! Une belle initiative qui devrait donner à réfléchir aux autres villes du pays.