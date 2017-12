Un guide pour investir le 2.0 africain

Start-up Lions, le livre est un guide unique en son genre pour investir et entreprendre en Afrique.Fruit d'une centaine d'interviews et de plus de 1500 heures d'écriture, ce récit au long cours, organisé en quatre parties, fourmille d'exemples concrets et vous transportera au coeur des écosystèmes d'innovations du continent. Vous partagerez le quotidien des start-ups africaines, ces nouveaux transformateurs qui construisent l'Afrique de demain. L'auteur n'est autre que le Franco-Algérien, Samir Abdelkrim, fondateur de Start-upBRICS, le premier blog en français couvrant l'actualité Start-up des pays émergents.