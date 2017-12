Visa d'études: Echanger en direct avec des universités françaises

La deuxième édition du «Salon en ligne des études en France», qui permet aux étudiants d'échanger en direct avec les écoles et les universités françaises, se tiendra les 7 et 8 décembre 2017, selon une information publiée sur le site Alg24. Ce salon va permettre à plusieurs centaines d'étudiants algériens qui entament, chaque année, des démarches pour poursuivre leurs études à l'étranger, surtout dans des universités françaises, de trouver plus facilement une université qui accepte leur candidature et qui répond à leurs aspirations. Pour participer à cet espace d'échanges en ligne, il suffit de s'inscrire gratuitement sur salondz.campusfrance.org.