BIENTÔT LE PREMIER HÔPITAL WAKF RÉALISÉ À BLIDA

Un projet d'hôpital wakf (relevant des biens wakfs), premier du genre à Blida, sera prochainement lancé dans la wilaya à l'initiative d'un bienfaiteur de la région, a annoncé le directeur local des Affaires religieuses et des wakfs. «Un bienfaiteur de la wilaya de Blida, qui a requis l'anonymat, s'est engagé à réaliser un hôpital avec son équipement total. Sa gestion sera confiée, une fois l'établissement opérationnel, au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière», a indiqué le responsable faisant état du parachèvement des études inhérentes à ce projet caritatif, destiné à la prise en charge gratuite des malades. Le futur établissement hospitalier sera d'un grand apport pour le secteur de la santé à Blida, puisqu'il contribuera à la prise en charge du grand nombre de malades qui affluent des quatre coins du pays vers la wilaya, réputée à l'échelle nationale pour ses prestations médicales de pointe assurées, entre autres, par son Centre régional anticancer (CAC) et l'Etablissement hospitalier de greffe d'organes.