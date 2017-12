A quoi joue le gouvernement belge?

Alors qu'une grande partie des pays européens note le caractère «normal» des pays d'Afrique du Nord, la Belgique classe l'Algérie, la Tunisie et le Maroc dans la liste des pays peu sûrs. C'est ce qu'on déduit des propos du secrétaire d'Etat belge à l'Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA) à l'issue du Conseil des ministres. Theo Francken avait demandé un avis au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Cgra). Celui-ci est négatif. «Les pays sont considérés comme sûrs' lorsqu'il n'existe pas de poursuites basées sur la race, la croyance religieuse ou l'orientation sexuelle, ni de tortures ou d'autres formes de traitements inhumains», commente le Cgra. Ce sont là autant d'accusations qui n'ont aucun sens pour ce qui concerne l'Algérie. Une question s'impose: à quoi joue la Belgique?