Le chercheur Elias Zerhouni, nommé "Dirigeant de l'année"

Le médecin et chercheur algéro-américain, Elias Zerhouni, actuellement président de la Recherche et Développement du groupe pharmaceutique Sanofi, a été nommé ´´Executive of the Year´´ aux Scrip Awards, mercredi dernier à Londres, au Royaume-Uni. Le chercheur algéro-américain a été récompensé pour son rôle dans la transformation de l'activité Recherche et Développement de Sanofi. Il a mis en place une stratégie ayant contribué à renforcer ce département et à hisser Sanofi au rang des organisations les plus performantes du secteur pharmaceutique. Né à Tlemcen, Elias Zerhouni a émigré aux Etats-Unis, après avoir obtenu son doctorat en médecine à l'université d'Alger en 1975.

Il est l'auteur de plus de 200 publications scientifiques, a déposé huit brevets et fondé ou cofondé cinq entreprises innovantes. Membre de l'Institut de médecine de l'Académie des sciences des États-Unis (US National Academy of Sciences), il a reçu la Légion d'honneur en 2008, a été élu membre de l'Académie française de médecine en 2010 et nommé à la Chaire Innovation technologique du Collège de France en 2011.