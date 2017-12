Oran prépare l'événement de sa mutation numérique

«Oran Silicon Valley» est une conférence. En fait, c'est plus qu'un petit événement censé se produire le 16 décembre prochain dans la capitale de l'Ouest. Et pour cause, l'objectif assigné à ladite conférence est de donner à Oran les moyens de basculer dans l'univers du numérique. Il sera question du e-commerce, e-paiement ou encore le e-learning. Les leaders du 2.0 algérien qui ont pris option pour le numérique comme une donne fondamentale de leur métier, viendront parler de leur expérience. Mais pas que, puisqu'il sera question de développer un cyberparc à Oran. Tout cela sera ausculté par des hommes d'affaires de Jil'FCE d'Oran qui, faut-il le souligner, est l'un des organisateurs de l'événement. C'est dire que tous les ingrédients seront réunis pour une Smart City. Beaucoup d'Oranais en rêvent déjà...