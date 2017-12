Pékin privée de pétards pour le Nouvel An chinois

Forts d'une tradition séculaire, les Pékinois qui célébreront le Nouvel An lunaire le 16 février prochain, n'auront pas le droit d'allumer des pétards et des feux d'artifice, la municipalité ayant décidé de bannir une coutume dangereuse pour la santé et l'environnement. Les Chinois, inventeurs de la poudre, ont pour habitude de faire éclater pendant 15 jours des quantités phénoménales de pétards au Nouvel An lunaire, une façon d'éloigner les mauvais esprits pendant l'année qui s'ouvre. Mais la coutume a fait «des dizaines de blessés et de tués» à Pékin lors des trois dernières années. Et la fumée des pétards est à l'origine d'une pollution atmosphérique additionnelle dans une ville déjà considérée comme l'une des plus polluées de la planète. Lors des cinq dernières années, la ville a compté entre deux et quatre jours de forte pollution par an durant les sept jours fériés octroyés à l'occasion du Nouvel An, lorsque la circulation automobile est pourtant réduite. Conséquence: la mairie de Pékin a voté l'interdiction des pétards à l'intérieur du cinquième périphérique de la capitale qui compte plus de 20 millions d'habitants.